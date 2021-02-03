Буэнос-Айрес, , 10:33 — REGNUM Все шесть линий метро Буэнос-Айреса будут заблокированы 3 февраля с 6 до 9 утра по местному времени в знак протеста работников отрасли против последних требований частного владельца подземки. Об этом сообщает Prensa Latina.

По словам работников метро, они прервут свою работу на три часа в знак протеста против требования компании Metrovías вернуть сотрудников подземки старше 60 лет на рабочие места, несмотря на пандемию коронавируса.

В профсоюзе заявили, что сотрудники метрополитена осуждают «незаконное и безответственное отношение компании», которая начала запугивать сотрудников старше 60 лет, входящих в группы риска, после их отказа выходить на рабочие места в связи с опасностью для здоровья. Давление на сотрудников, как заявляет профсоюз, выразилось в угрозе вычесть из зарплаты денежные средства за дни невыхода на работу.