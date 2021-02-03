Копенгаген, , 10:33 — REGNUM Правительство Дании, конфедерация промышленности страны и датская торговая палата договорились ввести цифровые «ковид-паспорта», в которых будет содержаться информация о вакцинации, что может позволить частично возобновить деловую жизнь в стране. Об этом 3 февраля сообщает телекомпания ТV2 со ссылкой на источники.

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Уточняется, что введение такого рода цифровых документов будет официально представлено 3 февраля и в первую очередь оно будет касаться тех, кто совершает деловые поездки.

«Предполагается, что такой паспорт будет содержать информацию о вакцинации, позже там появится информация о наличии антител», — заявили источники.

При этом отмечается, что такие «ковид-паспорта» могут быть введены в обращение уже через месяц. Предполагается, что они позволят снова начать работу массажистам и парикмахерам, а другие граждане с таким цифровым документом смогут ходить в рестораны, на конференции, а также посещать музыкальные фестивали и спортивные соревнования.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в мире число прошедших вакцинацию от COVID-19 превысило число инфицированных SARS-CoV-2.