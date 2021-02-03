Петрозаводск, , 10:31 — REGNUM В Республике Карелия за прошедшие сутки выявили 234 новых случая заражения коронавирусом, что на 15 человек больше, чем сутками ранее. А также зарегистрировали еще четыре летальных исхода. Об этом 3 февраля сообщили в региональном оперативном штабе.

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Из числа новых носителей заболели 215 человек, из них 39 имеют симптомы средней тяжести, пять — в тяжелом и один в крайне тяжелом состоянии.

Таким образом с начала пандемии в республике выявлено 36 824 инфицированных, в том числе 3460 детей. На данный момент из них выздоровели 31 587 жителей, в том числе 256 — за прошедшие сутки. Умерли от ковида 237 человека.

Новые летальные исходы были зарегистрированы в Республиканской инфекционной больнице, там скончались жительницы Петрозаводска 1926, 1935, 1946, 1954 годов рождения. У всех четырех пациенток имелись сопутствующие хронические заболевания.

Помимо больных с подтвержденным COVID-19, еще 19 человек за прошедшие сутки были госпитализированы с внебольничной пневмонией, без подтвержденного ковида. Начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией в Карелии госпитализированы 4634 пациентов, 112 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных до 1 апреля). За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано

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