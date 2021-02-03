Волгоград, , 10:37 — REGNUM Торжественная церемония гашения почтовых марок и открыток штемпелем «День победы в Сталинградской битве» прошла 2 февраля в музее «Память» Волгограда. На почтовых знаках изображены четыре медали, одни из самых почётных среди спасателей, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Филателистам представили марки серии «Государственные награды Российской Федерации». На них отображены медали «За отличие в охране общественного порядка», «За отличие в охране государственной границы», «За отвагу на пожаре», «За спасение погибавших». Специально к 78-й годовщине Сталинградской победы был выпущен конверт и штемпели, которые после гашения приобрели дополнительную ценность у коллекционеров.

«Для меня честь участвовать в данном мероприятии. Сегодня мы гасим две марки, на которых изображены одни из основных наград пожарных и спасателей России — это медаль «За отвагу на пожаре» и медаль «За спасение погибавших». В годы Великой Отечественной войны в Сталинграде пожарные плечом к плечу стояли с солдатами и мирными жителями, чтобы отстоять независимость этого великого города и страны» — сказал на церемонии начальник Главного управления МЧС России по Волгоградской области генерал-майор внутренней службы Николай Любавин.

Специальные почтовые марки изготовлены для Волгограда, Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя.