Оренбург, , 10:24 — REGNUM В Оренбурге местная жительница, проходившая свидетельницей по делу экс-мэра города Евгения Арапова, предстанет перед судом за дачу ложных показаний, сообщает СУ СКР по региону.

По данным следствия, во время допроса на судебном заседании женщина отказалась от данных ею в ходе предварительного следствия показаний в качестве свидетеля. Оренбурженка проинформировала суд, что ООО «ГОСТ» образовано ею по собственной инициативе, фактическое руководство указанной организацией осуществлялось ею, а квартиру в 12-этажном жилом доме по улице Терешковой она с супругом хотели приобрести также по собственной инициативе, без просьб со стороны бывшего градоначальника. По мнению следователей, женщина хотела помочь Арапову избежать уголовной ответственности, поэтому отказалась от изначальных показаний. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, экс-мэр Оренбурга приговорен за коррупцию на четыре с половиной года лишения свободы и штрафу в 15 млн рублей.

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