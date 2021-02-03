Екатеринбург, , 10:34 — REGNUM Показатель заболеваемости пациентов с COVID-19 старше 65 лет в Свердловской области снизился на 2,9%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперштабе.

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По данным на 3 февраля 2020 года, доля людей возрастом от 65 лет среди заболевших COVID-19 — меньше четверти (22,7%). Анализ делался по итогам наблюдений за минувшие семь дней.

«Сокращение числа случаев зафиксировано и в социальной группе «пенсионеры», — уточнили в штабе. Доля пенсионеров среди остальных заболевших — 27,9%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области анонсировали снятие ограничений с предприятий общепита и частных детских садов. Колледжи и техникумы намерены перевести на полноценный очный режим.

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