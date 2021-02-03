Тбилиси, , 10:22 — REGNUM В Грузии в течение последних суток выявили 688 случаев заражения коронавирусом в ходе 15 792 исследований на SARS-CoV-2. Эту информацию 3 февраля опубликовали на сайте Stopcov.ge.

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Всего на текущую дату в стране выявили 259 897 человек, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 251 077 победили инфекцию, в том числе 788 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 3221 случай смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 13 — в течение последних суток. В стационаре лечат 2384 пациента, в оборудованных гостиницах — 292. На карантине находятся 487 человек.

Согласно официальным данным на 2 февраля, в Грузии за сутки выявили 858 носителей SARS-CoV-2 в результате проведения 17 271 теста.

Стоит отметить, что в Грузии готовятся приступить к вакцинации от COVID-19 во второй половине февраля. Планируется до конца года привить 60% населения, для чего потребуется 3,9 млн доз. Пока в страну привезут только 29 250 доз вакцины от американской компании Pfizer.

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