Москва, , 10:18 — REGNUM В Москве провели работы по реставрации скульптур на зданиях возле площади Гагарина в Москве. Об этом 3 февраля сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.

Скульптуры украшали два полукруглых дома-близнеца на Ленинском проспекте, обрамляющих парадный въезд в центр столицы, написал мэр. Здания были построены в 1940-е годы, на них установили скульптуры, воспевающие ратный и трудовой подвиг народа в годы Великой Отечественной войны — воинов победителей и их подруг, а также рабочих, колхозниц, шахтёров и инженеров.

«Когда несколько лет назад на мой стол положили эти фотографии, у меня просто не было слов. Почти 70 лет на жаре, ветрах и морозе сделали свое дело», — рассказал Собянин.

По его словам, откладывать реставрацию было нельзя, работы начались в 2018 году. И несколько недель назад скульптуры вернулись на своё место.

Мэр опубликовал фотографии скульптур, сделанные до и после реставрации.