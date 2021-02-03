Санкт-Петербург, , 10:20 — REGNUM В Петербурге за последние сутки на коронавирус обследовали 21 275 человек, сообщает 3 февраля городской оперативный штаб.

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Это на 7449 тестов больше, чем днем ранее. Между тем максимально петербургские лаборатории могут обрабатывать более 47 тыс. тестов в сутки.

В справочную службу по теме коронавируса по телефону 122 за сутки позвонили 6639 человек.

С 5 октября волонтеры выполнили 4822 заявки от граждан, которые находятся на самоизоляции. Свою можно оставить, позвонив на горячую линию 8−800−200−34−11.

С начала октября также 160 888 человек получили гуманитарную помощь в виде продуктовых наборов.

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