Киев, , 10:20 — REGNUM На Украине за сутки выявили 3285 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщила 3 февраля пресс-служба министерства здравоохранения Украины.

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По информации министерства, за сутки в стране были госпитализированы 2159 человек, 165 пациентов скончались от последствий заболевания COVID-19.

Наибольшее количество новых случаев выявлено в Киеве и Ивано-Франковской области — 330 и 298 случаев соответственно.

Всего за время пандемии на Украине выявили 1 млн 227 164 случая заражения коронавирусом, из них 23 089 случаев завершились гибелью пациента.

Напомним, сутками ранее на Украине зафиксировали около 2,4 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2, 156 пациентов скончались от последствий заражения.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, что первые прививки сделают медработникам. Для этого используют вакцину от компании Pfizer.

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