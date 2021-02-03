Пермь, , 10:12 — REGNUM В Пермском крае на скамье подсудимых окажутся девять местных жителей, которым инкриминируется четыре преступления, связанных с мошенничеством в сфере автострахования, сообщает краевая прокуратура.

По данным следствия, группа злоумышленников в 2018—2019 годах инсценировала ДТП на дорогах Перми и Пермского района. В группу входили два организатора «автоподстав», шесть водителей автомашин и один аварийный комиссар.

Организаторы предусматривали сценарий развития события, водители инсценировали столкновение, а затем на место выезжал аварийный комиссар с целью фиксации аварии. После оформления фиктивных документов водители обращались в полицию для регистрации факта ДТП, а затем — в страховые компании с целью возмещения ущерба.

В качестве потерпевших по делу проходят две крупные российский страховые компании. Нанесенный им ущерб оценивается в 1,5 млн рублей.

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