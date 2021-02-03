Каракас, , 10:11 — REGNUM Власти Венесуэлы рассматривают возможности возврата школьников и студентов к очному формату образования. Об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

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По его словам, в ближайшие месяцы может быть введена смешанная система формата образования, состоящая из чередования дистанционного и очного форматов.

Мадуро отметил, что власти рассматривают возможность нахождения обучающихся в образовательных заведениях в определённые дни и исходя из эпидемиологической ситуации.

Перевод школьников и студентов на дистанционный формат образования стал одной из первых мер, предпринятых властями Венесуэлы в самом начале пандемии коронавируса.