Самара, , 10:10 — REGNUM «Желтый» уровень погодной опасности из-за тумана объявлен в Самарской области. Об этом 3 февраля сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Сообщается, что туман при видимости местами до 500 метров в Самарской области сохранится до конца дня.

По информации Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе также ожидается небольшой мокрый снег, гололед, изморозь, сильная гололедица. Температура воздуха днем в регионе может опуститься до — 6 °C.

Ночью и днем 4 февраля также ожидается мокрый снег с дождем. Температура ночью может опуститься до — 12 °C, а днем столбик термометра может подняться до +3°C.

Ранее председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов попросил жителей региона временно отложить необязательные поездки на автомобилях.

Читайте ранее в этом сюжете: На Сахалине из-за непогоды отменили авиа‑ и автобусные рейсы

Читайте развитие сюжета: В Башкирии ожидаются туман, гололёд и мокрый снег