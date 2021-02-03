Санкт-Петербург, , 10:18 — REGNUM Благодаря снижению числа зараженных коронавирусом и количества госпитализаций в Петербурге Мариинская больница, а также несколько отделений детской больницы имени Филатова и федеральный НИИ имени Поленова возвращаются к плановой работе. Об этом губернатор Александр Беглов сообщил в эфире телеканала «Россия 24».

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На сегодня в Петербурге свободны 4955 коек для больных с коронавирусной инфекцией — это 39,5% от общего коечного фонда под COVID-19 и внебольничные пневмонии. Всего в городе развернуто 12 538 коек.

По словам губернатора, петербургские врачи уже вылечили от ковида в общей сложности почти 234 тыс. человек. Число детей, больных коронавирусом, в январе, по сравнению с декабрем, уменьшилось на 60%. Почти на 20% снизилось число госпитализированных беременных пациенток. Доля пациентов на ИВЛ уменьшилась почти на 34%.

«Петербург продолжает бороться с эпидемией. Мы регистрируем снижение числа больных, что позволяет вернуть к плановой работе три стационара — Мариинскую больницу, несколько отделений детской больницы имени Филатова и федеральный НИИ имени Поленова», — сказал Александр Беглов.

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