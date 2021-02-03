Женева, Швейцария, , 09:55 — REGNUM За прошедшую неделю от COVID-19 и связанных с ним последствия в мире скончались свыше 96 тыс. человек, что стало новым самым большим числом за весь период пандемии. Об этом 3 февраля сообщается в еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По данным ВОЗ, в период с 25 по 31 января на планете Земля были зарегистрированы 96 364 летальных исхода нового заболевания. Данное число больше, чем на предыдущей неделе, когда от COVID-19 и последствий был зафиксирован 95 991 умерший, что также на тот момент было антирекордным показателем.

При этом отмечается, что число выявленных зараженных коронавирусом уменьшается третью подряд неделю, оно составило 3 686 110 новых носителей SARS-CoV-2, что значительно меньше показателей предыдущей недели — 4 104 947 случаев.

В то же время по состоянию на 31 января в мире за всё время пандемии было выявлено свыше 102 млн заразившихся коронавирусом при более чем 2,2 млн скончавшихся от COVID-19.

Также указывается, что в наибольшей степени за прошедшую неделю от SARS-CoV-2 пострадали США (более чем 1,07 млн новых заразившихся), Бразилия (свыше 364 тыс.), Великобритания (более 178 тыс.), Франция (свыше 141 тыс.) и Россия (более 131 тыс.).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что, по данным ВОЗ, за минувшие сутки в мире было выявлено 349 263 новых носителя коронавируса.