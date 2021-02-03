Москва, , 09:52 — REGNUM Суждения о том, что переболевшие COVID-19 не должны прививаться, ошибочное. Об этом заявил Врач-иммунолог Владимир Болибок.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Пандемия постепенно отступает» – все новости»

В интервью «АиФ» он пояснил, что со временем выработавшиеся в организме человека после перенесённого заболевания антитела исчезают, и возникает риск повторного заражения. По его словам, это не единственный распространённый миф о вакцинации, в который верить не стоит. Так, нет смысла делать анализ на антитела перед вакцинацией, поскольку их наличие никак не мешает действию вакцины. Также нет необходимости и сдавать тест на COVID-19, утверждает врач. Вакцинация во время бессимптомного течения коронавирусной инфекции не принесёт вреда здоровью, а вот польза от неё очевидна.

Также, по его словам, неверно и утверждение о том, что после первого этапа вакцинации иммунитет снижается, и опасность заражения COVID-19 растёт.

«Это не так. Антитела к коронавирусной инфекции появляются уже спустя несколько дней после первого этапа вакцинации. Другое дело, что их может быть недостаточно для того, чтобы защита была полностью надёжной. Поэтому риск заразиться коронавирусом между первым и вторым этапами существует, но он не выше, чем до вакцинации», — пояснил Болибок.

Читайте также: Терапевт предупредила о побочных эффектах после прививки от COVID-19

Не опасна, по его словам, и повышенная температура после прививки. Врач пояснил, что таким образом организм реагирует на встречу с адено­вирусом и подобные симптомы возникают не у всех, а если и возникают, то обычно проходят в течение нескольких дней.

Эксперт также опроверг слухи о том, что при употреблении алкоголя вакцина не подействует. На этот процесс приём спиртного не повлияет, а вот вызвать отравление, проблемы с печенью и поджелудочной железой может, предостерёг Болибок.

Он также добавил, что имеющиеся мутации коронавируса незначительны, поэтому вакцина защищает от всех известных штаммов COVID-19. Также, по его словам, после вакцинации стоит носить маску, так как прививка не даёт стопроцентной гарантии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный терапевт Минздрава РФ Оксана Драпкина заявила, что после вакцинации от коронавирусной инфекции у человека могут наблюдаться «гриппоподобные симптомы» — слабость, ломота, сонливость, может подниматься температура кратковременно. Однако, по её словам, опасаться таких побочных эффектов не надо: они сохраняются в течение суток после вакцинации.