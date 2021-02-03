Каспийск, Дагестан, , 09:50 — REGNUM В Дагестане разгорается скандал вокруг директора одной из школ города Каспийска. Он якобы вывозил продукты из школьной столовой, предназначенные для горячих завтраков учащихся. Видео оперативников, на котором запечатлен директор школы №3 Джафар Агаев с большим количеством пакетов с продуктами питания возле своего автомобиля появилось в соцсетях, пишет «Черновик».

По данным издания, этот факт стал известен не только пользователям соцсетей, но и чиновникам из Министерства просвещения России. От минобра Дагестана потребовали объяснений.

«Искренне не понимаю, кем надо быть, чтобы отбирать даже не у кого-то, кто способен как-то за себя постоять, а у маленьких детей. Извините, но просто зла не хватает! Пользуясь своим положением совершить такое! Именно директор и должен быть самым первым, кто радеет за благополучие ребятишек, а сделал всё до мерзости наоборот. <…> Мы то уж точно приложим все усилия, в случае если он действительно проворовался, чтобы в будущем «этот человек» уж точно никогда больше не попал в школу и вообще в любое учреждение образования», — приводит «Черновик» слова первого замминистра просвещения Дмитрия Глушко.

По его словам, школа получила на горячее питание учащихся начальных классов на 2021 год 6,896 млн рублей. В минобре Дагестана сообщили о проводимой проверке.

В настоящее время официально подтвержденной информации о совершении директором хищения продуктов питания на сайтах правоохранительных органов Дагестана пока нет.

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