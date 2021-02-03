Москва, , 09:47 — REGNUM Федеральное агентство воздушного транспорта выдало разрешения российским авиакомпаниям на международные рейсы в пять стран — Сербию, Хорватию, Черногорию, Оман и Азербайджан. Приказ опубликован на сайте Росавиации, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Авиаперевозчик «Уральские авиалинии» получили допуск на рейсы в Сербию из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Самары и Ростова-на-Дону, а также в Черногорию — из тех же городов и Уфы.

Авиакомпания «Аэрофлот» начнёт выполнять регулярные рейсы из Москвы в Маскат (Оман) семь раз в неделю, а также в Хорватию. Авиакомпания AZUR air получила допуски на рейсы в Азербайджан из Москвы и Санкт-Петербурга.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правительство России расширило список городов, из которых может быть возобновлено международное авиасообщение.

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