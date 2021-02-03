Пермь, , 09:41 — REGNUM В Пермском крае приставы принудительно доставили мужчину, больного туберкулезом, в медучреждение, сообщает пресс-служба УФССП по региону.

По данным ведомства, у мужчины выявлена открытая форма туберкулеза легких. Представляющий опасность 31-летний житель Чусового свободно передвигался по городу и подвергал риску заражения окружающих людей.

Клинический фтизиопульмонологический медицинский центр через суд добился принудительной госпитализации пермяка. Исполнительный документ поступил судебным приставам. Как оказалось, по месту жительства мужчина появлялся редко. Приставы связались с ним по телефону и предупредили об ответственности. В ответ гражданин, больной туберкулезом, проинформировал о своём местонахождении. Судебные приставы доставили нуждающегося в серьезном лечении мужчину в Губахинский филиал краевого противотуберкулезного диспансера.

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