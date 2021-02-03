Кемерово, , 09:40 — REGNUM В Кемеровской области в течение трёх месяцев наблюдается стабильный спад заболеваемости COVID-19. Сейчас в сутки выявляют меньше 100 новых случаев заражения. Об этом сообщает министерство здравоохранения региона.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Пандемия постепенно отступает» – все новости»

Уточняется, что за время пандемии в Кузбассе проведено 1,5 миллиона тестов на COVID-19.

Для пациентов с коронавирусом и пневмониями в стационарах развернуто 1769 коек, 20% из них свободны. Ещё 194 койки на этой неделе будут возвращены в обычный режим работы. Более 24 тысяч кузбассовцев уже поставили прививку от коронавируса, из них почти 10 тыс. человек — старше 60 лет.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Кемеровской области, по данным на утро сегодня, 3 февраля, за прошедшие сутки было выявлено 97 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 98 случаев.

Читайте также: Названы кузбасские города с новыми случаями заражения коронавирусом