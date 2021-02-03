Джакарта, , 09:38 — REGNUM Политический обозреватель Ади Прайитно считает, что политический государственный переворот, подобный произошедшему в Мьянме 1 февраля 2021 года, вряд ли возможен в Индонезии, сообщает Antara.

«Не может быть военного переворота. В Индонезии укрепилась демократия. Элита, пресса и гражданское общество сильны», — пояснил Ади Прайитно.

Практика свержения власти имела место и в Индонезии. Однако это было довольно давно, десятилетия назад. Ади Прайитно уверен, что государственного переворота, в том числе такого, как в Мьянме, в Индонезии не случится.

По словам индонезийского эксперта, армия не должна иметь отношения к политическим вопросам.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии должно воздержаться от реакций на военный переворот в Мьянме.

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