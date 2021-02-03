Челябинск, , 09:37 — REGNUM В Челябинской области на утро 3 февраля зафиксировано 9933 больных COVID-19. Об этом сообщает оперштаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Пандемия постепенно отступает» – все новости»

За последние сутки были выписаны 645 человек. Он уже победили болезнь. Всего же с начала пандемии в регионе выздоровел уже 34 331 гражданин.

Отметим, количество больных ежедневно снижается. На утро 2 февраля оно превышало 10 тыс., на утро 30 января — 11 тыс., а ещё 24 января их насчитывалось более 12 тыс. Добавим, что в последнее время число вновь выявленных пациентов в основном оказывается ниже, чем количество граждан, выписанных по выздоровлению.