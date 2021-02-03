Москва, , 09:27 — REGNUM В России выросло число граждан, поддерживающих четырёхдневную рабочую неделю. Если в октябре 2020-го за высказывались 40% опрошенных, то в феврале 2021-го — 48%, приводит данным рекрутинговое агентство Superjob.ru.

Женщины чаще мужчин одобряют эту инициативу — 53% против 43% соответственно). В октябре эту инициативу одобряли реже (40%). Семь из десяти респондентов заявили, что смогут выполнить объём работы за четыре дня, в октябре — 65%.

В настоящее время ввели четырёхдневную рабочую неделю 4% компаний. Обсуждали такое нововведение в 13% организаций, из них 4% посчитали его допустимым, 9% отказались от идеи вести сокращенную неделю.

Опрос проведен 1 февраля 2020 года. Опрошены 300 менеджеров по персоналу в 61 населенном пункте РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев в интервью СМИ 1 февраля не исключил возврата к идее о четырёхдневной рабочей неделе.

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