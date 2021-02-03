Грозный, , 09:26 — REGNUM В Чечне полным ходом идет вакцинация от коронавируса. В ней участвуют в том числе и представители органов власти и их семьи. Так, обезопасил от опасной инфекции свою мать глава республики Рамзан Кадыров. Об этом сообщил в своем телеграм-канале депутат Госдумы от Чечни («Единая Россия») Адам Делимханов, который также привил свою мать.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Пандемия постепенно отступает» – все новости»

«Я и мой уважаемый брат, глава Чеченской республики Рамзан Кадыров уже вакцинировали своих матерей, таким образом обезопасив их от заражения. Никаких негативных последствий выявлено не было», — написал советник главы республики.

Делимханов также призвал «не ставить под сомнение безопасность нашей отечественной вакцины и не доверять лживым конспирологическим теориям». По его словам, особенно важно обезопасить от коронавируса старшее поколение, которое находится в группе повышенного риска.