Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, , 09:24 — REGNUM На Ямал для спасения жизни девятилетней девочки привезут незарегистрированные в России препараты. Об этом сообщает пресс-служба Заксобрания ЯНАО.

Родители девочки-инвалида из Ноябрьска вместе с врачами добились от Минздрава РФ разрешения на ввоз незарегистрированного в России препарата. Однако денег на его выкуп у них нет, сообщила депутат Заксобрания ЯНАО Надежда Гудкова.

«Оплату медикаментов взял на себя окружной благотворительный фонд «Ямине», — отметила парламентарий, которая также приняла участие в судьбе ребёнка-инвалида.

Надежда Гудкова отметила, что в Ноябрьске двое детей получают препараты из незарегистрированной серии.

«В округе есть и другие дети с тяжёлыми хроническими заболеваниями, которым по ряду причин не подходят отечественные лекарства. Здесь уже должны подключаться мы, окружные депутаты, чтобы создать региональный механизм поддержки таких семей», — отметила Надежда Гудкова.