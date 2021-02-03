Благовещенск, , 09:27 — REGNUM На территории Амурской области в ближайшее время сохранится малооблачная, без осадков погода, температура воздуха до — 43 °C в ночное время и до — 30 °C днем. Об этом 3 февраля сообщает Амурский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на своей странице в соцсети Instagram.

«Малооблачно, без осадков, ночью местами морозный туман. Ветер западный, северо-западный 3−8 м/с. Температура ночью −28… −33 °С, местами до — 43 °C, днем −18… −23 °С, по северу в отдельных районах около — 30°С», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что в Благовещенске ожидается погода без осадков, будет дуть ветер северо-западный слабый до умеренного. Температура воздуха ночью составит −28… −30 °С, днем около — 18° С.

Как передавало ИА REGNUM, ранее главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила, что с 6 февраля в Центральном федеральном округе (ЦФО) будет наблюдаться резкое похолодание.