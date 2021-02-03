Горно-Алтайск, , 09:23 — REGNUM В Республике Алтай за минувшие сутки выявлено 48 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба. Добавим, что днём ранее суточный прирост составил 22 носителя, а 31 января был выявлен всего 1 новый случай.

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«Коронавирус подтвердился у 16 жителей города Горно-Алтайска, у восьми жителей Чойского района, у пяти жителей Майминского района, у пяти жителей Улаганского района, у пяти жителей Шебалинского района, у четырёх жителей Кош-Агачского района, у четырёх жителей Турочакского района, у одного жителя Онгудайского района», — отметили в штабе.

Таким образом, общее число подтверждённых случаев заражения за весь период пандемии достигло 15 532, треть из которых зарегистрированы в Горно-Алтайске. 14 909 человек к настоящему времени выздоровели от COVID-19.