Москва, , 09:22 — REGNUM В 2021 году в Москве планируется реконструировать за счёт городских субсидий девять домов, являющихся объектами культурного наследия. Об этом 3 февраля сообщил вице-мэр столицы Пётр Бирюков.

По его словам, которые приводит официальный портал мэра и правительства Москвы, в домах будет проведён капитальный ремонт.

«Он будет проводиться в пределах средств, которые были накоплены жителями за счет минимального размера взноса. Из-за сложного архитектурного декора дома нуждаются и в реставрации, которая будет проведена на средства городского бюджета», — пояснил заместитель мэра.

Бирюков рассказал, что необходимая документация уже прошла согласование, а проектные решения, выбранные для домов, уже одобрены.