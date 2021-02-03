Ташкент, , 09:18 — REGNUM Пассажир авиарейса Стамбул — Ташкент пытался провести в Узбекистан ювелирные изделия в протезе руки. Об этом сообщили в государственном таможенном комитете республики.

В аэропорту Ташкента таможенники обратили внимание на нервное поведение одного из пассажиров. Специальный сканер установил, что в протезе правой руки инвалида скрыты ювелирные изделия.

Общий вес контрабандных украшений составит 75 граммов, стоимость — 23,6 млн сумов ($2243). По данному факту ведутся таможенные проверки и следственные действия.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января сотрудники государственного таможенного комитета Узбекистана задержали пять человек за контрабанду драгоценных камней и древней монеты.

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