Екатеринбург, , 09:16 — REGNUM В екатеринбургском аэропорту «Кольцово» появится прямой авиарейс до Кипра. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе одного из уральских авиаперевозчиков.

Чартерный рейс Екатеринбург-Ларнака запустят 7 марта 2021 года. Самолёт будет летать раз в неделю по воскресеньям. С конца апреля 2021 года число рейсов намерены увеличить до двух в неделю.

Не ранее чем за 72 часа до вылета пассажирам требуется сдать тест на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, аэропорту «Кольцово» открыли международное авиасообщение.

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