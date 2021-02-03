Берлин, , 09:10 — REGNUM За минувшие сутки на территории Германии было выявлено 9705 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 3 февраля сообщает Институт Роберта Коха, входящий в структуру немецкого минздрава.

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По данным института, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 2 237 790.

Также сообщается, что за это же время в Германии от COVID-19 скончались 975 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов возросло до 58 956.

При этом уточняется, что на данный момент в стране свыше 1,973 млн человек вылечились от нового заболевания.

Кроме этого, указывается что в наибольшей степени от коронавируса пострадали федеральные земли Северный Рейн-Вестфалия (490 236 заразившихся), Бавария (405 666) и Баден-Вюртемберг (295 395).

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Германии за сутки было выявлено 6114 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.