Салехард, , 09:09 — REGNUM В двух домах Салехарда мёрзнут люди, и электрообогреватели в квартирах практически не выключаются. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия».

Партийцы выехали по жалобам жителей из домов, расположенных на улицах Ямальская и Подшибякина.

Здание на улице Ямальская, 6 признано аварийным, расселить его намереваются к 2026 году.

«В квартире образовались трещины. Держу под диваном термометр, постоянно замеряю температуру. Разница в морозы на полу может колебаться от +7 до — 8 градусов. В новогодние морозы, вообще, было — 18 на полу», — сообщила партийной комиссии жительница дома Наталья Маслова.

Начальник управления ЖКХ Салехарда Сергей Кучер пообещал в доме на Ямальской рассмотреть возможность проведения в 2021 году поддерживающих мероприятий для улучшения теплоизоляционного режима.

Заявительница из дома по улице Подшибякина сообщила, что 13 января от морозов в жилом здании лопнула одна из труб. В туалете сейчас нет воды и под унитазом образовался лёд.

«Мы можем рассмотреть капитальный ремонт. Сейчас уже произведён расчёт работ. Ближе к лету жильцов переселим в маневренный фонд и постараемся за месяц восстановить пол. Вопрос по воде отработаем с управляющей компаний», — пообещал Сергей Кучер.

Представители партийной комиссии отметили, что проблема ветхого и аварийного жилья в Салехарде упирается в недостаточное возведение жилья в столице Ямала. Сейчас в очереди на расселение стоят более 100 домов.

«Строительство идёт не такими темпами, какими бы хотелось. Будем ждать, когда дома достроятся, а сейчас будем работать над тем, чтобы температура в домах северян была комфортной для проживания», — подвела итоги выездной комиссии депутат Заксобрания ЯНАО Анастасия Казанцева.