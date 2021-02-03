Новосибирск, , 09:07 — REGNUM В Кемеровской области за минувшие сутки выявлено ещё 135 новых случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 132 случая. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

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«Скончались ещё семь пациентов: мужчины в возрасте 42 года, 71 год, 82 года и женщины в возрасте 35 лет, 61 год, 67 лет, 84 года. Всего в регионе умерли 1250 человек, — говорится в оперативном сообщении. — В отделениях реанимации находятся 103 человека, на ИВЛ — 21 пациент».

Всего в регионе выявлено 32 652 случая заражения коронавирусной инфекцией, в том числе у 1833 детей; 30 155 пациентов выздоровели (+206 за сутки).