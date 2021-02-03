Оренбург, , 09:07 — REGNUM В Оренбургской области отмечено снижение преступлений, связанных со взяточничеством. В 2019 году доля этого вида коррупции в общей структуре выявленных преступлений составила 57,9%, а в 2020 году — 44,8%, сообщает областная прокуратура.

В общем составе преступлений, связанных со взяточничеством, факты получения взяток составили 17,1%, дачи взяток — 27,6%, посредничества во взяточничестве — 5,3%.

Общая сумма полученных взяток составила около 63 млн рублей (2019 год — более 12 млн рублей), средняя сумма полученной взятки — почти 1,5 млн рублей (2019 год — 124,5 тыс. рублей).

Общая сумма переданных взяток по области составила более 1,1 млн рублей (2019 год — более 2,6 млн рублей), средняя сумма данной взятки — 17,2 тыс. рублей (2019 год — 28,6 тыс. рублей).

Лидирует по выявленным фактам взяточничества Оренбург, где зафиксировано половина случаев получения взяток: 21 из 42.

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