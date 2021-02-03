Москва, , 09:02 — REGNUM Второй новый вход в Московский зоопарк планируется открыть в 2021 году. Он появится рядом с метро «Баррикадная», сообщили в Стройкомплексе.

В настоящее время ведутся работы по строительству нижнего подземного уровня нового входного павильона в Московском зоопарке.

Павильон будет двухэтажным. Внутри разместят билетные кассы, сувенирные магазины, кафе и образовательный центр.

Как сообщало ИА REGNUM, продолжается строительство пешеходного перехода который соединит старую территорию Московского зоопарка с новой.

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