Кызыл, , 09:02 — REGNUM В Туве за минувшие сутки выявлено девять новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, в пяти случаях симптомы заболевания отсутствуют.

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При этом за сутки госпитализировано семь пациентов с COVID-19. Новые носители зарегистрированы в Кызыле, а также на территории трёх районов.

«В стационарных госпиталях в Кызыле в тяжелом состоянии находится 26 человек. На ИВЛ находится 2 пациента, на НИВЛ — 7. Свободный коечный фонд составил 52%», — добавили в Минздраве.

Таким образом, по данным портала Стопкоронавирус. рф, общее число подтверждённых случаев заражения в регионе за весь период пандемии достигло 15 426. Из них 14 247 пациентов выздоровели к настоящему времени. 188 человек скончались.