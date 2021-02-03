Нур-Султан, , 09:01 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной писателя Анеса Сарая. Об этом написал пресс-секретарь казахстанского лидера Берик Уали на своей странице в Facebook.

«На своем многолетнем творческом пути он создал исторические, литературоведческие произведения. Пусть его душа упокоится в раю», — говорится в сообщении.

Анес Сарай скончался 2 февраля на 84-м году жизни. Он родился 21 ноября 1937 года в селе Курмалай Володарского района Астраханской области. Писателю присвоено звание заслуженного деятеля Казахстана.