Саратов, , 09:51 — REGNUM В Саратовской области коронавирусная инфекция зарегистрирована по состоянию на 3 февраля у 43 917 человек, за сутки инфицированы 242 жителя. Минувшим днем заболели 240 человек. Выздоровели с начала пандемии 38 566 пациентов или 87,8%, за сутки — 251 человек. Всего скончались 547 жителей, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Пандемия постепенно отступает» — все новости»

В Саратове выявлено 87 заболевших за сутки, в Энгельсском районе — 36 человек, 17 — в Балаковском, 14 — в Балашовском районе, остальные в других муниципалитетах области. Среди лиц старше 60 лет зарегистрировано 86 заболевших, 40 пациентов — от 50 до 59 лет, от 30 до 39 лет — 36 человек, 30 — несовершеннолетние. Накануне среди детей инфекцию выявили у восьми человек.

В лабораториях на сегодняшний день проведено более 1 083 тыс. исследований, за сутки — свыше 4 тыс. тестов.

ИА REGNUM 2 февраля сообщало, что жертвами коронавируса за сутки в Саратовской области стали пять человек. Накануне побороть тяжелое заболевание не смогли две женщины и трое мужчин. Возраст погибших от 55 до 82 лет.

Читайте также: В саратовских больницах за сутки от COVID-19 скончались пятеро пациентов