Москва, , 09:01 — REGNUM Почти половина (48%) жителей России поддерживает переход на четырехдневную рабочую неделю, свидетельствуют данные опроса, проведенного сервисом по поиску работы Superjob.

Отмечается, что подобный формат работы уже внедрили 4% предприятий, ещё 13% задумывались о таком нововведении.

Среди жителей РФ, работающих по пять дней, 70% считают, что успеют выполнить свой стандартный объём работы за четыре дня.

Что касается планов на третий выходной, 32% опрошенных заявили, что хотели бы посвятить время семье. 18% респондентов в освободившийся день выбрали бы отдых или подработку.

Опрос был проведён 1 февраля 2021 года, в нём приняли участие представители 300 работодателей, а также 1 600 экономически активных граждан из всех округов РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в интервью для российских СМИ заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что пандемия коронавирусной инфекции «оживила» идею о четырёхдневной рабочей неделе.

По его словам, значительная часть людей во время эпидемии и карантина перешла на «удалёнку» и «трудится уже не пять, а четыре дня и по другому графику, а кто-то вообще иначе строит свой рабочий день».

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