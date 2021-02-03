Благовещенск, , 08:54 — REGNUM Врачи Амурской области призывают население не игнорировать второй этап вакцинации от коронавируса, так как он является обязательным и без второго компонента организм не сможет противостоять SARS-CoV-2.

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Специалисты минздрава Приамурья рассказали, что за получением второго компонента вакцины необходимо приходить в строго назначенный день. В случае заболевания между первой и второй прививкой, за повторной вакцинацией следует обращаться сразу после выздоровления.

«На самом деле 21-й день — это оптимальный интервал, и выбран он не случайно. Раньше получать вторую дозу нет смысла, поскольку действует первый компонент. Но завершать вакцинацию позже трех недель — значит подвергать себя дополнительным рискам заражения. В случае отсутствия второго компонента вакцины организм человека не сможет противостоять коронавирусу», — цитирует пресс-служба регионального правительства эпидемиолога благовещенской Детской городской клинической больницы Ирину Мартьянову.

Как сообщало ИА REGNUM, одобрения для старта третьей фазы клинических испытаний российской вакцины «Спутник V» в Бразилии ожидает бразильская фармкомпания Uniao Quimica, которая должна выпускать эту вакцину на территории страны. Об этом заявил глава организации Фернандо Маркес 2 февраля в интервью агентству Reuters.