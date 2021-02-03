Новотроицк, Оренбургская область, , 08:54 — REGNUM В Новотроицке Оренбургской области 2 февраля произошла серьезная коммунальная авария. Второй день без холодного водоснабжения остаются жители 26 домов. Как сообщает областная прокуратура, проводится проверка по факту прорыва трубы водовода на ул. Советской.

Администрация города объявила о том, что 3 февраля из-за отсутствия водоснабжения занятия в третьем корпусе гимназии № 1 и школе №17 пройдут в сокращенном режиме — один урок будет длиться 20 минут. Детская музыкальная школа начинает занятия с 14:00 местного времени (12:00 мск). Если до этого момента водоснабжение не будет восстановлено — занятия будут проходить дистанционно. Детские сады этого района свою работу не прекращают.

По данным мэрии, днем 2 февраля давление воды упало в трубопроводе диаметром 400 мм на втором водоподъеме. В районе дома № 10 по ул. Советская в двух местах выбивало воду из-под земли. Ведутся противоаварийные работы.

Из-за коммунальной аварии без холодной воды остались 1240 потребителей. Организован подвоз воды по графику четырьмя машинами.