Ватикан, , 08:51 — REGNUM В честь праздника Сретения Господнего, который в Католической церкви отмечают 2 февраля, Папа Римский Франциск провел торжественную мессу в базилике Ватикана. В рамках мероприятия он призвал всех верующих «не оставаться в прошлом». Об этом передает Polskie Radio 24.

«Нельзя жить в ностальгии по прошлому, нельзя оставаться в прошлом. Не стоит жаловаться, что мир больше нас не слушает и все больше отдаляется от церкви. Верующим нужно проявлять мужественное терпение, открывать для себя новые способы деятельности», — заявил Франциск во время службы.

Папа Римский также подчеркнул, что «самое гласное для верующего человека — это терпение». «Терпение — это не только фатальное терпение трудностей и невзгод. Это не признак слабости. Терпение — это, наоборот, проявление силы духа, которая позволяет нам справляться с нашими проблемами», — заключил он.

Сретение Господне — христианский праздник, который отмечается в честь принесения в Иерусалимский храм младенца Иисуса Христа его родителями. Православные его отмечают 15 февраля, католики и большинство протестантских течений — 2 февраля.