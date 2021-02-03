Горно-Алтайск, , 08:51 — REGNUM В Республике Алтай с наступлением холодного времени года и из-за резких перепадов температуры выросла опасность травмирования пешеходов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Следователи в связи с этим призвали жителей соблюдать все меры предосторожности. В частности, не делать резких движений при передвижении в условиях гололёда, особенно при переходе через дорогу, обращать внимание на кровли зданий, где могут образоваться сосульки.

«В гололед опасность также представляют различные ступеньки, особенно на крутых лестницах, поэтому спускаться необходимо медленно, крепко держась за перила, удерживая равновесие, а ногу целесообразно ставить вдоль ступеньки, ступая на всю подошву обуви», — отметили в управлении.

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