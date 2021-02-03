Москва, 3 февраля 2021, 08:47 — REGNUM В Москве за счет городских субсидий отреставрируют девять жилых многоквартирных домов, которые являются объектами культурного наследия, сообщается на портале мэра столицы.
В исторических домах за счет средств, накопленных жителями за счет минимального размера взноса, начнется капитальный ремонт. А реставрацию из-за сложного архитектурного декора проведедут на средства столичного бюджета
В домах — памятников предстоит реставрация лепного декора, штукатурки, тянутых карнизов, барельефов, художественных ограждений балконов, парапетов и др.
Как сообщало ИА REGNUM, здание Рижского вокзала в Москве получило статус объекта культурного наследия регионального значения.
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