Москва, , 08:45 — REGNUM Российские военные, которые примут участие в параде Победы 9 мая, будут привиты от COVID-19 до 1 марта. Об этом 3 февраля сообщили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

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Отмечается, что партия препарата в количестве свыше пяти тысяч доз вакцины была доставлена в соединения и воинские части, где готовятся парадные расчеты.

«Вакцинацию первым и вторым компонентом… планируется завершить до 1 марта текущего года», — сообщили в пресс-службе.

В ЗВО уточнили, что вакцинация проводится на основании письменного согласия вакцинируемых.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе Южного военного округа сообщили, что более 23 тыс. военных ЮВО сделали прививки от COVID-19. Их них 16 тыс. человек привиты первым компонентом вакцины «Спутник-V», около 7 тыс. человек получили уже оба компонента. Среди привитых не только военные, но и гражданский персонал, сотрудники военных госпиталей, члены семей военнослужащих частей.

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