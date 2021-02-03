Сухум, , 08:46 — REGNUM 56 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение суток 2 февраля. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

«За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 511 человек, диагноз COVID-19 подтверждён у 56 из них», — сообщили в штабе.

Всего, согласно официальным данным, в медучреждениях республики разместили 224 пациента с подтверждённым диагнозом. В тяжёлом состоянии из них — 34 человека.

С начала пандемии в Абхазии выявили 11 620 носителей SARS-CoV-2. Из них 10 198 победили инфекцию. За это время скончались 178 пациентов с диагнозом COVID-19.

В течение 1 февраля в стране выявили 44 новых носителя SARS-CoV-2 в результате 426 исследований.

Стоит отметить, что замглавы минздрава Абхазии Алхас Конджания стал выходить на дежурство в Гудаутской районной больнице, переоборудованной в «ковидный» госпиталь. Замминистра рассказал журналистам, что в медучреждениях республики не хватает врачей и санитаров.

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