Якутск, , 08:43 — REGNUM Глава Якутия Айсен Николаев подписал указ о смягчении коронавирусных ограничений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Пандемия постепенно отступает» — все новости»

Читайте также: В Якутии первую вакцинацию от COVID-19 прошли уже более 22 тысяч человек

Так, через 42 дня после первой вакцинации от коронавируса отменяется режим самоизоляции для жителей республики старше 65 лет и тех, у кого есть хронические заболевания, а также временно, в течение шести месяцев со дня выздоровления для тех, кто переболел.

Возобновляется при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований работа детских игровых комнат и детских развлекательных центров. Кроме того, разрешена деятельность открытых ледовых катков, пунктов проката лыж, ледовых, горно-лыжных парков.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии первую вакцинацию от коронавируса прошли 22 061 человек, в том числе за сутки — 1576 жителей.