3 Февраля
 
9:12

В Греции заявили о превосходной эффективности вакцины «Спутник V»

Представитель правительства Греции в международных организациях по связанным с COVID-19 вопросам Илиас Мосиалос высоко оценил эффективность российской вакцины «Спутник V».

9:10

В Германии за сутки выявили свыше 9,7 тыс. носителей коронавируса

За минувшие сутки на территории Германии было выявлено 9705 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 3 февраля сообщает Институт Роберта Коха, входящий в структуру немецкого минздрава.

9:05

В Грузии всё готово для начала вакцинации от COVID-19 — врач

В десяти больницах Грузии подготовлены пункты для вакцинации от COVID-19. Об этом, как передает «Общественное телевидение», 2 февраля глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе сообщил в ходе брифинга.