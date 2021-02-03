3 Февраля
9:12
В Греции заявили о превосходной эффективности вакцины «Спутник V»
Представитель правительства Греции в международных организациях по связанным с COVID-19 вопросам Илиас Мосиалос высоко оценил эффективность российской вакцины «Спутник V».
9:10
В Германии за сутки выявили свыше 9,7 тыс. носителей коронавируса
За минувшие сутки на территории Германии было выявлено 9705 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 3 февраля сообщает Институт Роберта Коха, входящий в структуру немецкого минздрава.
9:05
В Грузии всё готово для начала вакцинации от COVID-19 — врач
В десяти больницах Грузии подготовлены пункты для вакцинации от COVID-19. Об этом, как передает «Общественное телевидение», 2 февраля глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе сообщил в ходе брифинга.