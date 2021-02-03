По состоянию на начало февраля 2021 года в мире зарегистрировано более 103,4 млн подтверждённых случаев заражения коронавирусом. Ежедневно выявляются сотни тысяч новых носителей SARS-CoV-2.

В разных странах вводятся новые ограничения. Например, в США ввели правила по обязательному ношению масок даже в парках. В Латвии продлили режим ЧС из-за COVID-19, а в Швеции обсуждают идею ужесточить порядок въезда в страну.

Между тем мир не теряет надежды стабилизировать ситуацию с помощью вакцинации. И ряд стран проявляет интерес к российской вакцине «Спутник V».

Подробности — в трансляции ИА REGNUM.