Уфа, , 08:47 — REGNUM Еще почти 19 тысяч доз вакцины от COVID-19 поступило в Башкирию. Об этом 2 февраля сообщил министр здравоохранения региона Максим Забелин на брифинге в республиканском минздраве.

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По его словам, республика получила 18 900 доз вакцины «Спутник V». В ближайшее время она будет распределена по медучреждениям, поэтому всех жителей, которые были включены в лист ожидания, пригласят на вакцинацию.

Забелин напомнил, что запись на вакцинацию ведется на сайте «Доктор РБ», на портале «Госуслуги», через мобильное приложение «К врачу». Также на вакцинацию можно записаться, позвонив на единый телефон кол-центра 122 и 1301, а также в ситуационный центр 8−347−218−1919.

«Лица, имеющие положительные результаты исследования на наличие иммуноглобулинов классов G и М к вирусу COVID-19, полученные вне рамок подготовки к вакцинированию, не прививаются», — отметил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что, согласно данным на 2 февраля, в республике выявлено 165 случаев заражения коронавирусом.

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