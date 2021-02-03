Ханты-Мансийск, , 08:36 — REGNUM В Югре за сутки обнаружили 146 носителей коронавируса. Об этом 3 февраля сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 171 случай.

Новые факты заражений отмечены в Сургуте — 45 случаев; в Нефтеюганске — 15; в Березовском районе — 13; в Югорске — 11.

С начала пандемии на 3 февраля в Югре зафиксировано 48 115 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 45 137 человек, скончались 675 пациентов с COVID-19 (на три человека более, чем днём ранее).